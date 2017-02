SFR PLAY désormais disponible en OTT à 10 euros par mois, quel que soit l'opérateur.

Après SFR PRESSE et SFR SPORT, SFR lance SFR PLAY en OTT (over the top).

Dorénavant, les fans de séries, de cinéma et de programmes jeunesse peuvent profiter en illimité du meilleur du divertissement avec la plateforme SFR PLAY, est-il annoncé.

Ce service de SVOD est désormais disponible en OTT, à partir de 9,99€/mois sans engagement et sans abonnement SFR,

"SFR PLAY propose plusieurs milliers de programmes (séries, cinéma, jeunesse) pour toute la famille et disponibles en illimité, même hors connexion. Jusqu'à présent uniquement inclus dans les offres fixe et mobile de SFR, le service SFR PLAY est dorénavant accessible à tous, quel que soit l'opérateur et en multi-écrans, sur mobile et tablette depuis l'appli SFR PLAY, sur PC et sur TV via Chromecast (Google) et Airplay (Apple). Depuis six mois, SFR a proposé à ses abonnés trois nouvelles séries exclusives et inédites « Les Médicis, Maîtres de Florence » - la série la plus regardée sur SFR PLAY - « Sirènes » et prochainement « The Same Sky ». L'offre cinéma atteint de son côté près de 1 000 films, dont 30% sont des créations françaises, avec des comédies, des blockbusters, des films cultes et une proposition Famille & Jeunesse adaptée à tous les âges, avec les plus grands films Disney, des programmes ludo-éducatifs et des documentaires."