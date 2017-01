SFR PLAY diffusera la série The Same Sky dès le 17 mars.

SFR PLAY annonce la diffusion en avant-première de la série allemande « The SAME SKY » à compter du 17 mars.

Sélectionnée à la 67ème édition du Festival de Berlin dans la catégorie Séries. Production écrite par Paula Milne, réalisée par Oliver Hirschbiegel (La chute) et interprétée par Sofia Helin (The Bridge), Tom Schilling (Generation War) et Friederike Becht (The Reader).

Cette saga familiale qui se déroule pendant la guerre froide fait le portrait de deux familles dans une Allemagne coupée en deux par le mur de Berlin. Divisés par l'idéologie, la seule chose que les Berlinois partagent est le ciel au-dessus de leurs têtes.

Allemagne de l'Est, 1974, Lars Weber - jeune, ambitieux - devra bientôt prouver sa loyauté envers son pays ; le jeune homme de 25 ans sait que chaque pas en avant en Allemagne de l'Est est assorti d'une condition. Pour Lars, cela signifie être envoyé à Berlin Ouest comme un agent "Roméo" de l'Est. Sa mission est de séduire certaines femmes occupant des postes dits sensibles à l'Ouest.

Les 6 épisodes de 45' seront disponibles à partir du 17 mars.

«Grâce à notre pôle Altice Studios dédié à la création originale de films et séries pour toutes les filiales du groupe Altice, SFR confirme sa stratégie de différenciation et d'éditeur de contenus exclusifs. Avec plus d'1,2 millions d'abonnés, SFR PLAY est la 1ère plateforme de SVOD en France. Régulièrement enrichi en contenus premium, SFR PLAY s'impose comme un acteur incontournable » souligne Michel Combes, Président Directeur Général du groupe SFR.