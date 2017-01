SFR Sport diffusera en exclusivité les World Series of Boxing.

Altice acquiert les droits de diffusion de la WSB (World Series of Boxing), permettant aux chaînes SFR Sport de diffuser en exclusivité dès 2017 l'intégralité de cette compétition annuelle, soit trente-six rencontres de poules et quatorze rencontres de phases finales dont les six à douze rencontres de l'équipe française qui, sous l'impulsion de Brahim Asloum, fait son grand retour dans l'aventure.

Le contrat d'une durée de quatre ans est signé entre le groupe Altice (dont SFR est la filiale française), Asloum Event et IMG/WSB. Il prévoit une diffusion exclusive tous supports de la WSB en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique francophone, ainsi qu'un volet marketing garantissant à SFR une forte visibilité sur les rencontres de l'équipe française.

2017 marque donc le retour, en partenariat avec un grand groupe de télécom et de médias, d'une équipe française au sein de la WSB.

La franchise baptisée « Les Fighting Roosters » (les coqs combatifs) sera dirigée par Brahim Asloum, champion olympique, champion du monde, vice-président de la Fédération Française de Boxe, déjà victorieux de la WSB en 2011 à la tête d'une première franchise française, « Paris United ».

« Les Fighting Roosters » font partie des douze franchises sélectionnées au plan mondial par l'AIBA, l'Association Internationale de Boxe Amateur, organisme qui régit la WSB. La compétition regroupe les meilleurs boxeurs amateurs ou professionnels de chaque pays, lors de rencontres de cinq combats (cinq catégories différentes) de cinq rounds de trois minutes.

La franchise française figurera dans la poule Europe/Afrique avec la Grande Bretagne, l'Italie et le Maroc où elle se déplacera le 10 février prochain pour l'ouverture de la compétition. « Les Fighting Roosters » affronteront leurs adversaires en matchs aller/retour, à l'occasion de trois grandes réunions en France au printemps, à Paris et en province. S'ils se qualifient pour les phases finales, les boxeurs français retrouveront les qualifiés des zones Asie et Amérique (parmi lesquelles les sélections russes, chinoises ou cubaines) en 1/4, 1/2 finale et finale aller/retour.

Le contexte du retour de la France en WSB est particulièrement favorable après les résultats historiques obtenus par la boxe française et sa fameuse "Team Solide" aux récents Jeux Olympiques de Rio, est-il souligné. « Les Fighting Roosters » de Brahim Asloum intégreront plusieurs de ces médaillés olympiques, ainsi que l'élite des amateurs et professionnels français souhaitant rester dans une dynamique olympique puisque la WSB sera qualificative pour les JO de Tokyo en 2020.

François Pesenti, Directeur général de SFR Sport souligne : « Avec ce partenariat exclusif, la boxe française monte en puissance sur toutes nos chaînes et en particulier sur SFR Sport 5, entièrement dédiée aux sports de combat. Nous nous réjouissons d'accompagner le retour au plus haut niveau mondial de la nouvelle équipe française construite par Brahim Asloum et de permettre à tous les fans de prolonger la belle histoire de nos médaillés de Rio et de cette boxe française olympique en plein boum ».