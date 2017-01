Sketchs et invités, ce qui vous attend ce jeudi dans le Saturday Night Live sur M6.

On l'attendait en toute logique le samedi soir mais c'est ce jeudi que débarque le "Saturday Night Live" sur M6. Avec un atout appréciable : le direct.

Gad Elmaleh sera le maître de cérémonie et l’invité du premier numéro, show événement rythmé de sketchs et de parodies en live. Inspiré de l’actualité culturelle et politique, française et internationale, le Saturday Night Live offrira des moments uniques totalement déjantés où l’humoriste n’hésitera pas à faire preuve de beaucoup d’autodérision, promet le diffuseur.

En direct de l’Elysée Montmartre, sont attendus :

Jamel Debbouze,

Kev Adams,

Ahmed Sylla,

Arié Elmaleh,

Malik Bentalha,

Marc-Antoine Le Bret,

Philippe Lacheau,

Elodie Fontan,

Tarek Boudali,

Julien Arruti,

Charlotte Gabris,

Vincent Desagnat,

Fatsah Bouyahmed

Nikola Karabatic

et beaucoup d’autres invités surprise dont des prestations musicales live : Vianney, Jain et Matre Gim's selon Le Parisien.

A découvrir dans l’émission, des parodies : « Le Meilleur Pâtissier » revisitée à la sauce Elmaleh, « Une Ambition Intime » réinterprétée par Ahmed Sylla. Ou encore le débat des Primaires opposant Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Et un hommage à Carrie Fisher.

L’émission rendra aussi hommage à la version américaine en adaptant quelques sketches parmi les plus célèbres.