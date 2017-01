Soirée et nuit François Truffaut ce mercredi sur Ciné+.

Dès 20h45 ce mercredi, CINÉ+CLASSIC rend hommage au cinéaste de la Nouvelle Vague avec une programmation de trois films et deux documentaires.

20H45 TIREZ SUR LE PIANISTE (1960)

Charlie Kohler est pianiste dans un bar-dancing populaire. Léna, la serveuse, est attirée par cet homme à la timidité maladive et au mutisme inquiétant. Alors que le frère de Charlie, poursuivi par des gangsters, lui demande de l'héberger, la vie du pianiste va peu à peu se dévoiler sous les insistances de Léna. De confidences en confidences, l'affaire tourne au drame.

De François Truffaut avec Charles Aznavour, Nicole Berger, Michèle Mercier, Marie Dubois, Albert Rémy, Claude Mansard.

22H05 ANTOINE ET COLETTE (court-métrage de 1962)

Antoine Doinel a 17 ans et travaille désormais dans l'industrie du disque. Aux Jeunesses musicales, il aborde Colette. Antoine est très amoureux mais la jeune fille ne semble pas partager ce sentiment.

De Francois Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, Marie-France Pisier, Rosy Varte.

22H35 FRANÇOIS TRUFFAUT, L'INSOUMIS

De Jean-Pierre Léaud à Catherine Deneuve, en passant par Gérard Depardieu ou Jeanne Moreau, il a dirigé d’une main de maître les plus grands noms du cinéma français. Dans ce documentaire, Alexandre Moix a choisi de mettre en lumière la personnalité de l’homme pour mieux en comprendre le génie

23H30 LA NUIT AMÉRICAINE (1973)

Dans les studios de la Victorine, à Nice, Ferrand se lance dans le tournage du film "Je vous présente Pamela", qui met en vedette une jeune actrice américaine. L'aventure n'est pas de tout repos et chaque jour le metteur en scène doit composer avec des difficultés techniques auxquelles s'ajoutent les humeurs de l'équipe, les avances de la scripte, et surtout les tourments des acteurs, névrosés pour la plupart.

De François Truffaut avec François Truffaut, Jean-Pierre Aumont, Jean-Pierre Léaud, Valentina Cortese, Jacqueline Bisset, Dani, Nathalie Baye.

01H20 HITCHCOCK - TRUFFAUT (2015)

En 1962, Alfred Hitchcock accorde une série d'entretiens au réalisateur des 400 COUPS et de JULES ET JIM. Enregistrés dans les studios Universal, ces échanges sont à l'origine de l'ouvrage de référence publié par Truffaut en 1966, "Hitchcock". À partir d'archives sonores et photographiques, ce documentaire fait revivre la genèse d'un livre mythique et la naissance d'une certaine complicité entre les deux cinéastes.

Des réalisateurs - Martin Scorsese, Olivier Assayas, Wes Anderson, David Fincher, James Gray, Arnaud Desplechin ou Paul Schrader disent leur admiration pour le travail de Hitchcock et son influence sur leur propre cinéma. Ils évoquent également l'importance du livre de Truffaut.