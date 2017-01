Soirée spéciale Guess My Age ce vendredi sur C8, avec notamment Cyril Hanouna.

Avant son retour avec des candidats anonymes, dès le dimanche 22 janvier à 19 heures, le jeu GUESS MY AGE, création 100% française, revient en prime time ce vendredi 6 janvier sur C8.

Au programme de cette soirée : des célébrités cherchent à deviner l’âge exact de 6 inconnus (pas tous, puisque les téléspectateurs retrouveront une ex héroïne d'une sitcom à succès AB, Premiers baisers). 100 000 euros sont en jeu au profit d’associations. Observation, perspicacité, intuition sont les clés de leur succès.

Chantal Lauby et Cyril Hanouna jouent pour l’association Les anges de la rue. Christine Bravo et Steevy Boulay représentent la Fondation Arc.

Face aux cinq premiers inconnus, le duo de candidats tente de garder un maximum d’argent dans sa cagnotte de départ (100 000 euros). Pour l’aider, cinq indices sont à sa disposition :

- Une chanson : les candidats écoutent un tube sorti l'année de naissance de l’inconnu.

- Une star : la photo d’une star, née la même année que l’inconnu, apparaît sur l’écran.

- Un souvenir : l’inconnu raconte en plateau un souvenir personnel donnant une indication sur son âge.

- Le zoom : l’inconnu se rapproche des candidats afin qu’ils puissent mieux l’observer.

- Un événement : on dévoile la photo d’un événement survenu l'année de naissance de l’inconnu.

Les candidats ne peuvent choisir qu’un indice par inconnu et chaque indice ne peut être utilisé qu’une seule fois. Si le duo devine l’âge exact, il gagne un bonus de 500 euros (acquis quelque-soit l’issue du jeu). En revanche, si l’âge estimé n’est pas le bon, chaque année d’écart fait perdre de l’argent. Et plus les candidats progressent dans le jeu, plus ils perdent d’argent par année d’écart. Lors de la finale, le duo dispose de quatre tentatives et de quatre indices pour trouver l’âge exact du dernier inconnu et remporter un maximum d’argent.

