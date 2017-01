Soirée spéciale le 1er février : Familles précaires, comment protéger les enfants ?

Dans 3 semaines, le mercredi 1er février 2017, France 2 propose une programmation spéciale avec une soirée continue : "Familles précaires : comment protéger les enfants ?". Dès 20h55, diffusion de la fiction inédite "Box 27" qui sera suivie d'un débat présenté par Julian Bugier.

Le téléfilm inédit "Box 27" a reçu plusieurs prix largement lors du dernier festival de la fiction à La Rochelle, dont celui du jury et celui de l'interprétation masculine.

Vincent élève seul son fils de 10 ans, Tom. Un amour indéfectible les lie l’un à l’autre. Mais sous les belles apparences, se cache une réalité douloureuse : père et fils vivent nichés dans le box d’un parking souterrain, dans une grande précarité. Alors quand les services sociaux découvrent que Vincent leur a menti sur leurs conditions de vie, c’est l’engrenage, la chute infernale. Vincent risque de perdre la garde de son fils, sa raison de vivre. Box 27​

Avec : Eric Elmosnino (Vincent), Zabou Breitman (Patricia), Marius Blivet (Tom), Natalia Dontcheva (Juliette), Clovis Couillard (Mathis), Pierre-Olivier Mornas (Peyron), Nejma Ben Amor (Nadia), Delphine Rollin (Leïla), Rosemarie La Vaullée (Mme Robert), Déborah Grall (Valérie) ...

Un téléfilm réalisé par Arnaud Sélignac, ​écrit par Mikaël Ollivier et Viviane Moore.

Suite à la diffusion de "Box 27", France 2 propose un débat.

Il y a, en France, 8,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter depuis les années 2000. Parmi eux, des jeunes, des séniors mais surtout de plus en plus de familles avec des enfants. Elles ont un objectif : sortir de la précarité pour offrir à leurs enfants des conditions de vie décentes. Mais comment faire lorsque l’on vit dans un logement insalubre et que l’on a du mal à boucler les fins de mois ? 84% des enfants placés viennent de familles dans la précarité… La pauvreté est-elle, en France, un critère pour retirer un enfant à sa famille ? Les pauvres sont-ils, dans notre pays, de plus en plus stigmatisés ? Enfin quelles sont les solutions pour aider les familles mal-logées à prendre un nouveau départ ?