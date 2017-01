Spectacle Hit Parade : une équipe de Sept à Huit a suivi la fabrication des hologrammes.

Les stars de la chanson Dalida, Claude François, Mike Brandt et Sacha Distel qui chantent et dansent sur scène, tout cela en 2017 ! Depuis quelques jours, ce fantasme d'amoureux de la variété française est une réalité, grâce à la comédie musicale "Hit Parade".

Pendant six mois, une équipe de Sept à Huit a suivi la fabrication des hologrammes de ces stars immortelles de la chanson, un petit miracle technologique et artistique (mais qui divise les premiers spectateurs...).

A voir ce dimanche lors du numéro présenté dès 17h15 par Harry Roselmack sur TF1.

A propos du spectacle qui a lieu au Palais des Congrès à Paris, avant une tournée : "La technologie holographique va rejoindre le monde du spectacle avec un show complètement inédit à ce jour et en première mondiale. Vous allez être transporté au milieu des années 70 sur le tournage d’une émission télé réunissant les 4 plus grandes stars françaises du moment : DALIDA, Claude FRANCOIS, Mike BRANT et Sacha DISTEL. Ils vont créer le plus grand spectacle de télévision de l’histoire... 20 danseurs, comédiens et musiciens en direct live accompagneront les stars éternelles sur scène... "