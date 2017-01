Stade 2 ce dimanche : Usain Bolt, brain dopping, rallye Dakar et Renaud Lavillenie.

Ce dimanche 8 janvier sur France 2, le doyen Stade 2 fait sa rentrée. Nouvel habillage, nouvel horaire (plus adapté que le précédent)…et toujours plus de reportages et d’enquêtes exclusives, est-il promis.

Au sommaire de ce rendez-vous présenté par Céline Géraud cet après-midi :

L'Enquête – Le sport par le cerveau. Le sport est en constante évolution. Et la technologie y a aussi une part de responsabilité. Nicolas Geay et Tatiana Dalligot se sont intéressés à un nouveau phénomène, le "Brain Dopping". Une méthode qui consiste à stimuler le système nerveux par la stimulation électrique. A la clé, une meilleure technique, plus d'endurance et une hausse des performances. Mais quels sont les effets à long terme ? Peut-on considérer cela comme du dopage ? Quelle est la position de l'Agence Mondiale Anti Dopage sur le sujet ?

L'Entretien – Usain Bolt. Clémentine Sarlat est partie à la rencontre de l'homme le plus rapide du monde, celui qui prend le temps de sourire aux photographes même en plein 100 mètres, Usain Bolt. Après avoir tiré sa révérence Olympique à Rio l'été dernier, La Foudre devrait s'aligner pour la dernière fois aux Championnats du Monde d'athlétisme de Londres, lieu de son sacre Olympique en 2012. Sa saison 2017, l'avenir, sa place dans l'histoire, Usain Bolt se livre sans concessions.

Renaud Lavillenie. Benoit Durand et Brice Baubit ont pu suivre en exclusivité la préparation de Renaud Lavillenie pour cette nouvelle saison, de Clermont à l’Ile de la Réunion. Une saison qui l’emmènera jusqu’aux Championnats du Monde à Londres le 8 août prochain, avec l’or pour objectif, afin d'oublier la déconvenue de Rio. Un reportage inédit qui fait partager avec brio les doutes et les certitudes de l'athlète, tant physiquement que psychologiquement.

Vendée Globe – Armel Le Cléac'h, entre terre et mer. Armel Le Cléac’h caracole en tête de la course mais est-il si solitaire que cela ? Pierre-Etienne Léonard est allé à la rencontre de sa famille en Bretagne et de son équipe qui le suit à terre, en lui donnant autant d’informations que possible même si, officiellement, le routage et l’assistance à distance sont interdits par le règlement…

L'invité – François Gabart. Le vainqueur de l'édition 2013 du Vendée Globe sera présent en plateau aux côtés de Céline Géraud et toute l'équipe de Stade 2 pour répondre à cette question : les skippers du Vendée sont-ils vraiment livrés à eux-mêmes ? Le rôle de l’équipe à terre est-il déterminant ?

Dakar – Peugeot, en route pour le doublé ? Xavier Richard nous emmène pour une plongée unique au cœur des coulisses de l’écurie Peugeot, qui a, pour Stade 2, accepté d’ouvrir ses portes comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Déterminée à réaliser le doublé, la marque au lion, grande favorite, s’est présentée sur le Dakar sûre de ses forces. Quelles sont les méthodes de l’écurie française ? Comment les équipes de Peugeot abordent-elles cette compétition ? Réponses grâce à cette enquête exclusive.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.