Stupéfiant ce lundi soir sur France 2 : Pierre et Gilles, Palm Springs, Bowie, Michel Onfray.

Dès ce 9 janvier, le magazine culturel Stupéfiant ! bascule du mercredi au lundi vers 23 heures sur France 2.

Au sommaire ce soir :

► L’enquête : Le nouveau roi du spectacle (par Julien Beau). Il a fait fortune dans la finance, tout en se bâtissant un empire dans le monde culturel : Marc Ladreit de la Charrière bouscule un secteur en pleine mutation, celui du spectacle. Il rachète à tour de bras, de la salle Pleyel à une trentaine de grandes salles dans toute la France, en passant par les sociétés qui organisent les tournées de Stromae, Michel Sardou ou Gad Elmaleh… Est-ce le nouvel homme fort de la culture en France ? Stupéfiant ! a mené l’enquête.

► La story : Jean-Edern Hallier (par Raphaëlle Baillot). C’est un personnage iconoclaste comme on n’en fait plus. Il était craint, il était moqué… Jean-Edern Hallier a agité comme personne le milieu littéraire et médiatique de la fin du XXe siècle. Tour à tour écrivain, polémiste, critique ou animateur télé, « Jean-Edern » est mort il y a tout juste 20 ans, quelques mois seulement après celui qu’il a cherché à faire trébucher toute sa vie : François Mitterrand. Retour sur une vie tumultueuse.

► L’interview : Michel Onfray. C’est à Caen, loin du bruit de la capitale, qu’on a rencontré un Michel Onfray inédit, souriant, drôle parfois, mais toujours aussi tranchant. Le philosophe nous parle de son nouveau livre « Décadence », de l’histoire de la chute de la civilisation judéo-chrétienne, du rôle du philosophe, de l’élection présidentielle et de Michel Houellebecq.

► Au travail avec Pierre et Gilles (par Aurélia Perreau). Depuis 40 ans, ce couple tire le portrait d’inconnus comme des plus grands artistes, pour en faire des œuvres d’art ultra-esthétisées. Du kitsch, de la couleur et des stars : c’est la patte Pierre et Gilles. Visite dans leur atelier littéralement stupéfiant, pour les observer en pleine création.

► "La brigade du stup" : Cette semaine, Loïc Prigent s’est intéressé au « bad boy » de la Renaissance, Le Caravage. Il a remonté la filière de celui qui s’est imposé comme le maitre du clair-obscur en peinture.

► Le lieu : Palm Springs, oasis du design (par Renaud Villain). A deux heures de route de Los Angeles en plein milieu du désert, se niche Palm Springs, la ville emblématique de l’architecture moderne. Ce paradis du design magnifie une Amérique fantasmée, et l’on s’y presse depuis des décennies, de Sinatra à Leonardo di Caprio. Stupéfiant ! vous y emmène.

► Capsule temps : Hommage à David Bowie disparu il y a un an, avec une archive étonnante : en 1974, Bowie arrive aux Etats-Unis, il vient d’enterrer son personnage lunaire de Ziggy Stardust et se met à chanter du Aretha Franklin…

Présenté par Léa Salamé.

Produit par Bangumi - Laurent Bon.

Rédaction en chef : Jérôme Bermyn et Caroline Gauthier.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.