Stupéfiant ce lundi sur France 2 : La Pléiade, Martin Scorsese, Daft Punk...

Depuis deux semaines, le magazine culturel Stupéfiant ! bascule du mercredi au lundi vers 23 heures sur France 2. Au sommaire ce soir :

► La story : Daniel Toscan du Plantier - Par Jérôme Levy. Daniel Toscan du Plantier est sans doute le dernier nabab du cinéma français. Producteur des chefs d’œuvre de Fellini, Pialat ou Benoit Jacquot, grand amateur d’opéra, et amoureux des femmes, c’était une personnalité hors norme dont le destin a été romanesque. Stupéfiant a rencontré ceux qui ont accompagné la vie de ce personnage flamboyant, disparu il y a 14 ans…

► L’enquête : Les dessous de la Pléiade – Par Gabriel Garcia. La Pléiade, c’est la collection la plus chic et la plus noble de toute la littérature française. Il y a ceux qui veulent l’avoir, les grands lecteurs, les collectionneurs, les fétichistes… Et il y a ceux qui veulent en être et qui n’hésitent pas à intriguer pour intégrer cette collection mythique. Enquête sur les dessous de La Pléiade !

► L’interview : Martin Scorsese. Mean Streets, Taxi Driver, Casino, Aviator, Le Loup de Wall Street… Martin Scorsese est un des derniers grands maîtres du cinéma, et Stupéfiant ! a pu le rencontrer à l’occasion de la sortie de son dernier film, Silence. Un face à face sur la foi, Donald Trump, ses obsessions et l’avenir du cinéma, c’est exclusif et c’est dans Stupéfiant !

► Le lieu : le centre Pompidou - par Raphaëlle Baillot. C’est un immense vaisseau multicolore posé en plein milieu de la capitale, et il fête cette année son 40e anniversaire. Le centre national d’art et de culture Georges Pompidou abrite la plus grande collection d’art contemporain en Europe. Stupéfiant ! vous raconte ce lieu culturel moderne, le plus fréquenté de France.

► La Brigade du Stup : Marvin Gaye. Loïc Prigent a une fois de plus mené l’enquête, et la Brigade s’est penchée cette semaine sur le cas Marvin Gaye, le chanteur le plus torride de toute la musique noire-américaine.

► Capsule Temps : Daft Punk. Comme chaque semaine, la Capsule Temps propose une archive stupéfiante. Cette fois, nous retrouvons les Daft Punk, juste avant la sortie de leur 1er album « Homework », publié il y a 20 ans. Ce sont les seules images où les deux musiciens apparaissent sans leurs casques légendaires…

Présenté par Léa Salamé. Produit par Bangumi - Laurent Bon. Rédaction en chef : Jérôme Bermyn et Caroline Gauthier.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.