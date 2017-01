Stupéfiant ce lundi sur France 2 : Le site Richelieu de la BNF, Kanye West, Jaoui, Bacri.

Depuis la semaine dernière, le magazine culturel Stupéfiant ! bascule du mercredi au lundi vers 23 heures sur France 2. Au sommaire ce soir :

► L’enquête : David Hamilton (par Guillaume Auda). David Hamilton, c’est un style reconnaissable entre 1000 : de très jeunes filles blondes, évanescentes et un flou artistique savamment maîtrisé… Il y a quelques mois, plusieurs de ses modèles, dont Flavie Flament, l’ont publiquement accusé de viol. Et peu après, le photographe s’est donné la mort. David Hamilton a connu une immense célébrité dans les années 70 et 80, avant de connaître une chute brutale. Changement d’époque ou aveuglement général ? Stupéfiant! a enquêté.

► La story : Kanye West (par Florent Müller). Kanye West est-il le nouveau Warhol ? Lui en tout cas en est convaincu. Il sort des albums de rap, il crée des vêtements et du design, il expose dans les musées, il séjourne en psychiatrie, il rencontre Donald Trump… Stupéfiant! a rencontré ceux qui étaient avec lui au début de sa carrière pour savoir si Kanye West est un génie… ou une magnifique imposture.

► L’interview : Jaoui et Bacri. Ils font des millions d’entrées en salle et sont encensés par la presse intello : c’est l’exploit d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, inséparables depuis 30 ans. Stupéfiant! les a rencontrés au Théâtre de la Porte Saint-Martin, où deux de leurs plus grands succès se jouent, « Un air de famille » et « Cuisine et dépendances ». Fidèles à leur style, sans fioriture ni langue de bois, c’est l’entretien de la semaine.

► Au travail avec Mourad Merzouki (par Aurélia Perreau). Chaque semaine, Aurélia Perreau va à la rencontre d’un artiste pour l’observer au travail. Cette semaine, Stupéfiant! dévoile les secrets de fabrication de Mourad Merzouki, LE chorégraphe du hip hop en France depuis 20 ans, qui lève le rideau sur sa nouvelle création.

► "La brigade du stup" : Rauschenberg. Loïc Prigent a mené l’enquête sur Robert Rauschenberg : c’est l’autre star du pop art, connu pour ses monochromes blancs… mais aussi pour son vandalisme…

► Le lieu : Le site Richelieu de la BNF (par Raphaëlle Baillot). C’est un lieu des plus prestigieux en France, un véritable joyau du patrimoine français, où l’on trouve les manuscrits du « J'accuse » de Zola, les mémoires de Casanova ou des dessins inédits de Gauguin… Le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France rouvre ses portes après 6 années de travaux, et Stupéfiant! a pu en faire une visite exclusive.

Présenté par Léa Salamé. Produit par Bangumi - Laurent Bon. Rédaction en chef : Jérôme Bermyn et Caroline Gauthier.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.