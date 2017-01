Stupéfiant ce lundi sur France 2 : Piotr Pavlensky, Karl Lagerfeld, Henri Langlois.

Depuis trois semaines maintenant, le magazine culturel Stupéfiant ! bascule du mercredi au lundi vers 23 heures sur France 2. Au sommaire ce soir :

► L’enquête : le selfie est-il une œuvre d’art ? - Par Elisa Helain. Ils rendent accro ou agacent, c’est selon : les selfies, ces autoportraits sur téléphone portable, s’exposent désormais dans les galeries et les musées. Les artistes les plus renommés s’y mettent, Ai WeiWei en tête. Géniaux pour certains, impostures pour d’autres… Peut-on au bout du compte dire que le selfie est une œuvre d’art ? Stupéfiant ! a mené l’enquête.

► L’interview : Karl Lagerfeld. C’est un des derniers grands mythes de la mode, et un des hommes les plus spirituels de France : Karl Lagerfled a reçu Stupéfiant ! pour une rencontre passionnée. Créateur de mode, icône mondiale, photographe, et, fait un peu moins connu du grand public, passionné de livres jusqu’à acheter une librairie : Karl a eu une vie palpitante, et il se livre dans sa librairie rue de Lille, à Paris.

► La story : l’artiste qui défie Poutine - Par Saskia Weber. Les performances artistiques de Piotr Pavlensky sont spectaculaires : qu’il s’agisse de ses lèvres cousues pour protester contre la toute-puissance de Vladimir Poutine, ou d’autres mutilations très frappantes, son travail a fait le tour du monde. Mais Piotr Pavlensky a été contraint de fuir la Russie après des accusations de viol ; lui crie au complot et demande l’asile politique en France. Stupéfiant ! a suivi cet artiste qui dérange.

► La star des guitaristes au travail ! - Par Aurélia Perreau. Thibault Cauvin est le meilleur guitariste classique français de sa génération : il collectionne les prix, interprète la musique classique comme personne et enchaîne les tours du monde pour des concerts qui font salle comble. Stupéfiant ! l’a rencontré au travail, à Bordeaux d’où il vient, et sur la plage où il aime surfer…

► La brigade du Stup - Par Loïc Prigent. Cette semaine dans la Brigade, Loïc Prigent a choisi de zoomer sur une légende de de la musique orientale : Oum Khalthoum, la diva du Nil.

► Capsule Temps : l’homme qui créa la Cinémathèque. Fabuleux restaurateur de films, idole de la nouvelle vague et surtout fondateur de la cinémathèque française : Henri Langlois est mort il y tout juste 40 ans. Les grands génies comme Charlie Chaplin ou Alfred Hitchcock l’admiraient et lui offraient d’étranges cadeaux, comme en ce 19 septembre 1964…

