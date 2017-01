Beau succès d'audience hier sur C8 pour TPMP fait du ski (vidéo).

Alors que Cyril Hanouna proposera un Touche pas à mon poste XXL mercredi prochain en première partie de soirée, C8 diffusait hier, vendredi 20 janvier 2017, le divertissement TPMP fait du ski.

Mix entre des séquences filmées lors d'un week-end à la montagne et un direct plateau. Avec notamment Isabelle Morini-Bosc, Jean-Michel Maire, Benjamin Castaldi, Capucine Anav, Enora Malagré, Jean-Luc Lemoine, Valérie Benaïm, Gilles Verdez.

Ce programme, opposé notamment à Vendredi tout est permis en direct, Chérif, NCIS et Pattaya obtient l'audience suivante: 1.5 million de téléspectateurs. La part d'audience est de 7.3%. Et elle monte à 15.8% sur la cible 15/34 ans et 12.8% sur la cible femmes responsables des achats - 50 ans.

A noter que TPMP fait du ski était en concurrence avec Quotidien sur TMC jusqu'à 22h10 environ. Yann Barthès ayant proposé une édition spéciale centrée sur l'investiture de Donald Trump.

Vous pouvez revoir ou découvrir ci-dessous Touche pas à mon poste fait du ski (durée, près de 2h30 !) :