Sur NT1 le 7 février, on a échangé notre maman...et notre papa.

Pour la première fois dans l'histoire du programme On a échangé nos mamans, ce sont une maman et un papa qui vont échanger leur famille.

Diffusion sur NT1 le mardi 7 février en première partie de soirée.

Alicia est une « super-maman » débordée qui dirige de manière très énergique les deux boulangerie-pâtisseries qu’elle tient avec son mari Florian. Beaucoup plus cool à la maison, elle est très attachée à la liberté de ses trois enfants et de son mari. Elle leur permet d’ailleurs de vivre totalement à leur rythme !

Thomas, quant à lui, travaille en intérim et partage sa vie avec Stéphane. Il s’occupe une semaine sur deux de ses cinq filles, issues d’une première union avec Angélique, avec laquelle il est toujours en très bons termes. Notre heureux papa qui aime tout contrôler, dirige sa petite famille à la baguette. Et quand il ne se préoccupe pas de ses filles, il se plie aux tâches ménagères avec une maniaquerie sans faille qu’il partage avec Stéphane.

Pendant une semaine, cette maman et ce papa que tout oppose vont échanger leur famille, ils n’auront plus aucun lien avec elle. Les 3 premiers jours, Alicia et Thomas vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos parents… Puis, les 3 derniers jours, ils imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes non sans difficulté.

A la fin de la semaine, les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors, un papa strict et exigeant s’épanouira-t-il dans une famille de trois enfants habitués à faire presque tout ce qu’ils veulent à la maison ? Une maman « cool » saura-t-elle jouer la mère autoritaire ? Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces deux parents ou au contraire ne rien changer ?