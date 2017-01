Tarifs aériens, bazars, restaurants : spécial low cost le 29 janvier dans Capital sur M6.

A voir dimanche 29 janvier à 21 heures sur M6, lors du magazine Capital présenté par Bastien Cadeac.

Dans le domaine du low cost, on croyait avoir tout vu… et bien non ! Aujourd’hui, il existe un nouveau discount qui se veut fun, pas forcément de moindre qualité et surtout avec des prix qui paraissent, du coup, imbattables ! Qui sont ces nouveaux agitateurs qui s’amusent à tout chambouler avec leurs prix cassés ?

Ces nouvelles enseignes low cost qui investissent les centres villes ! Hema, Flying Tiger, Sostrene Grene… ces drôles de noms ne sont peut-être pas encore familiers à tous les Français et pourtant ces enseignes du Nord de l’Europe ont fait une entrée en force depuis quatre ans en France. Leur créneau : du bazar en boutique de centre-ville. On y trouve de tout : vaisselle, bougies, papeterie, bref des petits objets du quotidien, utiles ou futiles. Tous ont un point commun : être joli et pas cher à la fois. Comment ces magasins réinventent-ils le bazar discount, jusque-là plutôt cantonné aux solderies, en plus fun et design ? Dans le sillage d’Hema, déjà au top 20 des enseignes préférées des Français, jusqu’où ces marques comptent-elles s’imposer ?

Plats chauds et prix choc, ces nouveaux restos à un euro ! Manger moins cher qu’au fast-food ou même qu’à la cantine, c’est la promesse à peine croyable d’une nouvelle race de restaurants. Des spaghettis bolognaise à un euro, du rôti de porc aux champignons à deux euros, voilà les prix délirants affichés par le géant Nostrum. Déjà 150 restaurants en Espagne, il débarque en France avec un très gros appétit : ouvrir 50 restaurants en cinq ans ! Oups, le Français, a lui une offre encore plus choc : le resto où tout est à 1 euro, sandwich ou boisson ! Mais à ces prix-là, que mange-t-on exactement ? La qualité et le goût peuvent-ils encore être au rendez-vous ? Ingrédients, recettes, quels sont leurs petits secrets pour rester rentables ?

Vols long courrier : partez plus loin, payez moins cher ! Un vol Paris - Miami à partir de 149 euros ou un Paris - Los Angeles à 199 euros : ce sont les offres « canon » proposées par de nouvelles compagnies. Du jamais-vu dans les tarifs aériens. Et pour cause : les vols long courrier étaient le dernier bastion qui résistait encore au low cost. French Blue, Wow ou surtout Norwegian, ces nouveaux casseurs de prix osent défier les compagnies historiques sur leur chasse-gardée. Sécurité, service à bord, sur quels postes ont-ils encore économisé ? Qui sont ces aventuriers du ciel et comment les géants comme Air France comptent-ils réagir ?

