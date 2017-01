TCM Cinéma rend hommage mercredi à l’acteur John Hurt.

Mercredi, la chaîne TCM Cinéma modifie sa programmation pour rendre hommage à l’acteur John Hurt décédé le week-end dernier.

"Grand acteur britannique malheureusement trop longtemps cantonné aux seconds rôles, John Hurt a contribué aux succès des films tels que Midnight Express d’Alan Parker et la Porte du Paradis de Michael Cimino. Dans Alien de Ridley Scott, il fut la première victime du célèbre monstre. Mais c’est avec Elephant Man, un an plus tard, qu’il obtient son premier grand rôle et est nommé aux Oscars. Ironiquement, on ne le reconnaît pas sous son masque. Dans ses autres films notables, on peut citer 1984 de Michael Radford et les plus récents Harry Potter, V pour Vendetta et La Taupe".

TCM Cinéma propose donc de le redécouvrir dans « La Porte du Paradis » à 17H25 dans sa version director’s cut restaurée, version précédée à 15H25 du chef d’œuvre « Elephant Man » de David Lynch.