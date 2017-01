Teaser vidéo et coulisses du tournage de la nouvelle saison de Fais pas ci fais pas ça.

Le début de saison : Fin 2016. Renaud fête son 50e anniversaire, délaissé par sa femme, avec pour seul cadeau un kit de dépistage de cancer colorectal offert par la Sécu.. Il déprime et s’interroge sur le sens de la vie et de ses valeurs. Fabienne, en panne de création artistique, néglige complètement son couple, sa famille et met en péril le futur de l’entreprise Fabja och Vally. De son côté, Valérie donne le change et tente de sauver les emplois de la boîte tout en ménageant son couple. Denis, lui, s’est donné comme mission de convaincre Eliott de s’inscrire sur les listes électorales pour voter aux futures présidentielles… Bouley et Lepic vivent le premier jour du reste de leur vie.

Fais pas ci, fais pas ça est une série créée par Anne Giafferi et Thierry Bizot et diffusée depuis le 8 septembre 2007 sur France 2. Elle réunit un casting inchangé depuis ses débuts: Isabelle Gelinas (Isabelle Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquedec (Renaud Lepic) Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley) ,Lilian Dugois (Eliott Bouley), Myrtille Gougat (Salomé Bouley), Yaniss Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Canelle Carré Cassaigne (Charlotte Lepic) et Timothée Kempen Hamel (Lucas Lepic). ​

Que les fans se rassurent : Isabelle Nanty fera, comme chaque saison, une apparition.

