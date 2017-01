Téléchargez l'application We Are TV pour voter vendredi aux Z'Awards de la télé.

Présentée par Arthur vendredi à 21 heures sur TF1, l'émission « LES Z’AWARDS DE LA TELE » propose de revenir sur l’année télé écoulée.

Pendant plus de deux heures, Arthur passera en revue le meilleur du pire de la télévision de 2016 en compagnie de nombreux invités dont Dany Boon, Amir, Miss France 2017, Samuel Etienne, Artus, Catherine Laborde, Laurie Thilleman, Camille Lou, Cyril Féraud, Michel Boujenah.

L’occasion de revivre les moments forts de l’année et de remettre des prix aux personnalités qui nous ont tous marqués. 16 catégories dont 5 soumises au vote du public via l'application We Are TV : Le plus sexy ; La plus sexy ; La coiffure de l'année ; La comédie de l’année ; L’humoriste de l’année.

Vous allez pouvoir élire vos vedettes préférées en direct au cours de l’émission grâce à l'application We Are TV, téléchargeable sur l'App Store et Google Play.

1 - Téléchargez l'application WEARETV pour IOS ou Android. La première étape est la plus essentielle de toutes. Pour prétendre pouvoir voter pour vos stars préférées, il vous faut au préalable télécharger l'application WE ARE TV, disponible sur l’App Store et Google Play dès maintenant. Gratuite, l'application vous permet de pouvoir accéder au menu proposé une fois l'app téléchargée. Il est donc impératif de l'avoir !

2 - Connectez-vous grâce aux réseaux sociaux. Après une brève présentation de l'application, WE ARE TV vous demandera de vous connecter via vos réseaux sociaux. Facebook, Twitter...Peu importe ! Choisissez celle que vous souhaitez !

3 - La réalité augmentée vient à vous ! Allumez l'application dès lors que l'émission commence. L'appli se mettra automatiquement en mode appareil photo. Il vous suffira alors de positionner votre écran de TV dans le cadre blanc prévu à cet effet et d'appuyer sur "OK" . L'application va pouvoir placer des objets autour du téléviseur en réalité augmentée.

4 - A vos marques ? Prêts ? Votez ! Une fois l'émission lancée et votre appli configurée, il est temps de voter ! Dès qu’Arthur annonce l’ouverture d’un vote, une boîte de couleur or va s’animer et se placer au centre de votre écran. Vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour élire pour votre star préférée ! Une fois le vote terminé, vous pouvez cliquer à nouveau sur la boîte pour voir le résultat de la catégorie.

5 - Ca vibre ! La soirée sera ponctuée par diverses surprises en direct ! Mais ce n'est pas tout ! Ayez toujours votre téléphone à portée de main... Si vous sentez votre téléphone vibrer, c'est qu'il s'y trame quelque chose. Suivez les flèches qui s’affichent, elles vont vous mener vers des surprises, quiz, vidéos…

