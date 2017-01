TF1 se félicite des audiences de sa case jeunesse en 2016.

En 2016, TFOU, la case jeunesse de TF1, a réalisé d’excellentes performances sur la cible des 4/10 ans, communique le diffuseur. Avec en moyenne 25% de part d'audience, soit une augmentation d’1 point par rapport à 2015.

A noter les très belles performance sur novembre (27%) et décembre (30%).

Cette forte progression, souligne TF1, "est le fruit d’une programmation jeunesse riche en nouvelles séries et évènements comme la diffusion, vendredi 11 novembre, du long-métrage « Clochette et la Fée Pirate » 43% de pda et celle, dimanche 11 décembre, de l’épisode spécial inédit « Miraculous, Pire Noël » avec également un score élevé de 43% de pda sur les enfants".

* part d’audience sur la cible des enfants de 4/10 ans sur l’année 2016 (hors vacances scolaires). Source Médiamétrie / Médiamat.