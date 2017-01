The Joshua Tree Tour de U2 au Stade de France en juillet puis à Bruxelles.

En 1987, le groupe irlandais U2 connaît un énorme succès mondial avec l'album The Joshua Tour. Un CD porté par les tubes With or without you, Where the streets have no name, I still haven't found what i'm looking for.

Album de la consécration, qui aurait dépassé les 25 millions de ventes depuis sa sortie.

Au printemps prochain, puis durant l'été, U2 va célébrer les 30 ans de The Joshua Treee à travers une réédition et surtout une tournée des stades qui passera par l'Europe.

Parmi les dates dévoilées ce 9 janvier, le Stade de France le 25 juillet prochain. On se doute qu'au vu de la demande, un deuxième concert à Saint-Denis sera annoncé. A noter une date le 1er août au Stade Baudouin à Bruxelles. Prévente du 11 au 13 janvier ; billetterie ouverte à tous le 16.

Pour rappel, Bono et ses compères avaient donné deux concerts à Bercy début décembre, en invitant sur scène, quelques semaines après la tragédie du Bataclan, les Eagles of Death Metal.

Les concerts européens en plein air (Noel Gallagher’s High Flying Birds en première partie) :

8 juillet, Londres

12 juillet, Berlin

15 juillet, Rome

18 juillet, Barcelone,

22 juillet, Dublin,

25 juillet, Saint-Denis

29 juillet, Amsterdam,

1 août, Bruxelles.