The Main Event 2, avec Souleymane Cissokho : le programme de la réunion diffusée sur Canal+.

CANAL+ et Malamine Koné Events s’associent pour une nouvelle réunion boxe, à Levallois. Deux médaillés olympiques à Rio feront leur retour sur le ring : Souleymane Cissokho pour ses débuts en professionnel et Mathieu Bauderlique pour un premier combat parisien. Sans oublier la championne du monde Maïva Hamadouche qui remet son titre en jeu et le champion d’Europe Cédric Vitu.

La soirée sera commentée le samedi 21 janvier dès 19h45 sur Canal+ Sport par Sébastien Heulot et Philippe Velghe accompagnés par Saïd Bennajem et Fabrice Tiozzo depuis le Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois.

Au programme notamment :

- Le combat des poids mi-lourds entre le Français Mathieu Bauderlique, médaillé de bronze aux JO de Rio, et le Belge Matingu Kindele.

- Le combat de poids super-welters entre les Français Souleymane Cissokho, médaillé de bronze aux JO de Rio, et Viguen Gulnazarian.

- Le championnat du monde IBF des poids super-plumes entre la Française Maïva Hamadouche et la Bulgare Milena Koleva.

- Le championnat d’Europe des poids super-welters entre le Français Cédric Vitu et l’Espagnol Isaac Real.

La pesée sera relayée sur Infosport+ le vendredi 20 janvier de 17h30 à 17h45.

Crédit photo Main Event 1 © William Dupuy.