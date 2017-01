Thomas Pesquet en duplex avec Céline Géraud pour un entretien diffusé dans Stade 2.

Rendez-vous ce dimanche en direct à partir de 17h30 sur France 2 avec Céline Géraud et toute l’équipe de Stade 2.

Thomas Pesquet sera en duplex avec Céline Géraud pour un entretien exceptionnel.

Sportif accompli et fan invétéré de judo, basket et rugby, l'astronaute français "le plus sportif de l'histoire" s'est lancé un nouveau défi physique. Dans l'espace depuis novembre dernier, il s'entretient physiquement grâce aux infrastructures sportives de la station spatiale internationale qu'il fait découvrir à Stade 2 en exclusivité. Ce passionné de sport répondra également aux questions de ses amis et champions que sont Tony Parker et Teddy Riner.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.