Mercredi 1er février 2017 dès 20h50 sur RMC Découverte, numéro inédit de la saison 3 de Top Gear France.

C'est au sud du Portugal, dans la région de l'Algarve que les animateurs se retrouvent pour tester trois différents modèles du cabriolet : une Porsche 718 Boxter (roadster), un Range Rover Evoque (SUV), et une Mercedes S 63 AMG vendu comme le cabriolet le plus confortable au monde. Mais la raison principale de ce Road Trip n’est-elle pas ailleurs ? Sur place, entre le soleil, la plage et les exonérations d’impôts, Bruce et Tone préparent leurs arguments pour se débarasser de Philippe et le pousser à prendre sa retraite. Philippe acceptera t-il que ce road trip se transforme en repérage pour ses vieux jours ?

Dans un deuxième temps, Tone et Bruce s'attaquent à un constructeur automobile en perte de vitesse : Lancia. Autrefois habituée des podiums grâce à ses records de victoires en rallye, Lancia ne possède plus qu'un seul modèle à son catalogue, la Ypsilon. Tone et Bruce se laisseront-ils convaincre par cette citadine?

Pour cet avant-dernier inédit de la saison, Philippe Lellouche accueille le comédien Laurent Ournac et l'humoriste Ahmed Sylla. Au volant de la voiture raisonnablement peu coûteuse, la Dacia Sandero, parviendront-ils à se placer à la tête du classement Top Gear France ?