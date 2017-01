Top Gear France avec Valérie Bègue et Julie Ferrier le 25 janvier.

Mercredi 25 janvier 2017 en première partie de soirée sur RMC Découverte, lors d'un numéro inédit de Top Gear France...

C’est le grand saut pour les animateurs accompagnés du Stig qui vont participer à l’une des compétitions les plus mythiques : la 208 Cup, une course d’endurance pendant laquelle les pilotes se relayent durant 6 heures. Au milieu du peloton composé de pilotes professionnels et d'amateurs, Philippe et Tone, qui n’ont jamais participé à une course d’endurance, vont tester leur résistance. Vont-ils réussir à tenir? Le Stig va t-il remonter tout le peloton ? Le Tone va comparer la Golf GTI et la Honda Civic Type R, quelle sera la meilleure compacte sportive ? A moins que ce soit la BMW…

Tone nous proposera donc l’essai de ces trois sportives, en s’attardant, une fois n’est pas coutume, sur la toute nouvelle BMW M2, la compacte sportive la plus attendue.

Côté plateau, Philippe Lellouche reçoit cette fois l’actrice et humoriste Julie Ferrier ainsi que la miss France 2008 Valérie Bègue pour un plateau 100% féminin, une grande première dans l’histoire de Top Gear France.