Tournage à Lyon de « Les Engagés », la prochaine websérie de Studio 4.

Astharté & Compagnie tournera du 20 février au 17 mars à Lyon « Les Engagés », la prochaine websérie de Studio 4, la plateforme web de France Télévisions.

« Les Engagés » sont des activistes attachants et passionnés qui animent au quotidien un Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans. La série raconte la plongée dans ce monde foisonnant et haut en couleur, est-il communiqué.

Rien ne permet d’anticiper le point de rupture. Le jeune Hicham Alaoui, 22 ans, décide brusquement de s’enfuir de sa chambre d’ado attardé. Désertant sa famille qui ne soupçonne rien, il se rend à Lyon, à la rencontre du seul homosexuel qu’il connaisse : Thibaut Giaccherini. Ce dernier a 28 ans, c’est un activiste qui milite pour les droits LGBT. La quête d’identité intime, politique et sexuelle d’Hicham trouve en Thibaut un référent. Hicham admire ses combats. Il est fasciné par son univers bouillonnant et engagé. Il envie la force et l’affirmation de soi que Thibaut dégage. Mais, à mesure qu’il apprend à mieux le connaître, Hicham en devine de plus en plus les failles et les contradictions. Cette force est un masque. Pour trouver qui il est, Hicham va devoir tracer sa propre route...

Avec : Éric Pucheu (Thibaut Giaccherini), Mehdi Meskar (Hicham Alaoui), Denis D’Arcangelo (Claude Favre).

Une série créée et écrite par Sullivan Le Postec, réalisée par Maxime Potherat et Jules Thénier, produite par Astharté & Compagnie (Sophie Deloche, Baptiste Rinaldi) et francetv nouvelles écritures.