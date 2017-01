Trump : le peuple a-t-il toujours raison ? Débat avec Bruce Toussaint sur France 5.

Chaque dimanche à 19h45 sur France 5, Bruce Toussaint propose une confrontation d'idées, un débat citoyen avec des acteurs de la société civile, des intellectuels, des hommes politiques et des éditorialistes autour d'une thématique.

Aujourd'hui, Trump : le peuple a-t-il toujours raison ?

Pour en débattre, Bruce Toussaint reçoit :

Emmanuel Todd, historien et essayiste,

Hubert Védrine, président de l’Institut François Mitterrand, ministre des Affaires Etrangères de 1997 à 2002 et auteur de "Le monde au défi" (Editions Fayard),

Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, professeur à l’American University of Paris et auteure de "Les Irremplaçables" (Éditions Gallimard),

Bernard Guetta, journaliste, spécialiste de géopolitique et lauréat du prix Albert Londres en 1981,

Christine Ockrent, journaliste et auteure de "Clinton / Trump : l’Amérique en colère" (Éditions Robert Laffont)

et Thomas Snégaroff, historien spécialiste des Etats-Unis et auteur de "Hillary et Bill Clinton. L’obsession du pouvoir" (Éditions Tallandier).

