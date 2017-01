Scénario et dialogues : Olivier Gorce et Pierre Chosson.

Isabelle Czajka, réalisatrice : "Les scénaristes Pierre Chosson et Olivier Gorce se sont inspirés de plusieurs faits-divers pour aborder la question de la légitime défense. L’histoire de Matteo Belmonte m’a intéressée parce que c’était, m’a-t-il semblé, une occasion de parler de la France d’aujourd’hui. J’ai voulu la situer dans le Sud, dans une de ces villes moyennes, typiquement françaises… une de ces villes qui au-delà de leur centre historique, s’étendent maintenant dans des zones périurbaines disparates, dont la population se sent écartée des métropoles environnantes, et où les positions politiques se durcissent. L’acte du bijoutier va réveiller, dans son entourage, ceux qui sont sensibles aux idéologies sécuritaires. Sur ce point je voulais éviter le manichéisme, ne pas stigmatiser, car cela reviendrait à enfermer les gens dans un mode de pensée dont on veut justement sortir".

Crédit photos © Emilie de la Hosseraye