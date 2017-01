Un document inédit consacré à Stromae ce mardi soir sur W9.

Via W9 :

Véritable phénomène de la chanson, le chanteur belge vit un succès incomparable. Premier des ventes, 2 tournées à guichets fermés à travers le monde dont le point d’orgue fut sa consécration au mythique Madison Square Garden.

De ses tubes au succès planétaire à sa communication savamment orchestrée, il transforme tout ce qu’il touche en or. Il a l’art du buzz, comme lorsqu’il met en ligne une vidéo où il feint d’être ivre sur la place Louise de Bruxelles. Un coup de génie : le clip « Formidable » sera visionné plus de quatre millions de fois en quatre jours.

Qui est Paul Van Haver, dont le père a disparu dans le génocide rwandais, et qui a grandi dans un milieu modeste, élevé par une mère fonctionnaire, entre quatre frères et sœurs ? Qu’est ce qui a poussé cet adolescent qui bricolait des sons dans sa chambre à devenir un artiste reconnu internationalement ? Quels sont les ingrédients qui font le succès de cet artiste inclassable ?

Le maestro, « Stromae » à l’envers, est d’abord un artiste hors du commun au style musical inconnu jusque-là : « Un couplet qui donne envie de se suicider la tronche et un refrain qui donne envie de pique-niquer », comme le résume si justement Jamel Debbouze, séduit par l’univers de l’artiste. Le jeune talent belge ne manque pas d’humour non plus car il accepte de tourner un clip dans lequel il laisse à Jamel la paternité de sa chanson longtemps classée numéro 1 partout en Europe : « Alors on danse ».

Stromae est aussi un génie du marketing nouvelle génération. Il s’est créé un look unique et a su se servir des réseaux sociaux, de Youtube où il s’est fait connaître avec ses célèbres leçons de musique. Il a aussi su créer une proximité avec son public en livrant des parties de son histoire avec gravité quand il parle de l’absence de son père dans « Papaouté ». En racontant ses blessures, Stromae montre à son public qu’il est un homme comme les autres.