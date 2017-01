Un nouveau feuilleton quotidien en pleine immersion dans la société, dès janvier 2018 sur France 2.

Dans la suite de son Contrat d’Objectifs et de Moyens signé en Décembre 2016, France Télévisions s’engage en faveur de la création française avec un grand plan de soutien autour de trois axes, est-il annoncé :

De nouveaux investissements pour faire rayonner la création en France et à l’étranger

France Télévisions représente aujourd’hui 50% des investissements dans la création française et dispose donc d’une responsabilité directe pour faire rayonner les œuvres françaises. Afin d’amplifier cette mission, France Télévisions va porter dès 2017 ses engagements d’investissement dans la création à 420 millions d’euros par an.

France Télévisions poursuivra son engagement aux côtés des créateurs de documentaire, d’animation et de spectacle vivant et veillera à conclure rapidement les accords par genre afin de garantir leur financement et leur diversité. De la même manière, le soutien au cinéma français sera pleinement confirmé afin de financer les œuvres françaises et de mieux les exposer.

Dans le domaine de la fiction, la France ne saurait rester en retard au regard des grands pays européens quant au volume de production : c’est pourquoi France Télévisions veut participer à un nouvel élan pour la fiction française. Cela passe par l’ouverture de nouvelles cases dès la rentrée 2017 :

- En renforçant la première partie de soirée et en investissant la seconde partie de soirée qui doit permettre d'aller vers des écritures plus audacieuses.

- En allant vers des genres plus rassembleurs comme les comédies familiales avec une nouvelle offre le week-end.

- En lançant sur France 2 en janvier 2018, un nouveau feuilleton quotidien en pleine immersion dans la société.

- En favorisant l’exportation avec le lancement en 2017 de coproductions internationales d’origine française.

Pour asseoir son engagement, France Télévisions lancera au FIPA un label création qui signera toutes les œuvres dans lesquelles le groupe investit.

Un renforcement de l’exposition numérique pour tous les usages et sur tous les écrans : en direct, à l’heure de son choix ou encore à l’achat que ce soit à l’acte ou par abonnement

France Télévisions souhaite favoriser l’exposition de toutes les œuvres françaises et garantir un accès simplifié. Le 2 mai 2017, une nouvelle plateforme vidéo sera lancée.

La plateforme actuelle de rattrapage et de la vidéo à la demande (VàD) va bénéficier d’une refonte intégrale afin de proposer une meilleure ergonomie et un parcours simplifié avec un plus grand nombre de contenus. Cette nouvelle plateforme unique sera disponible sur tous les écrans (TV, ordinateur, mobile et tablette) et sur toutes les box des fournisseurs d’accès.

A l’automne 2017, la nouvelle plateforme intègrera la vidéo par abonnement en partenariat avec les principaux producteurs et distributeurs partenaires de France Télévisions. Les discussions pour une association sont en cours notamment avec Banijay Zodiak, Cyber group Studios, Lagardère Studio, Makever, Media-participations, Univers Ciné, Newen Studios, Millimages, Xilam et Tétramedia. Cette association permettra de consacrer une très large place à la création française correspondant à son poids dans l’offre de biens culturels proposés en France et dont France Télévisions est le garant de son exposition.

A l’automne, la plateforme unique permettra ainsi :

- de voir en direct ou de revoir gratuitement 4h après sa diffusion en direct un programme durant 7 jours après sa diffusion

- d’accéder de manière payante à l’acte aux programmes des antennes

- d’avoir un abonnement permettant d’accéder à un large catalogue d’œuvres françaises.

Par ailleurs, France Télévisions souhaitant devenir un pionnier dans le renouveau créatif numérique, une part du budget des programmes sera dédié à la création digitale à hauteur de 10 millions d’euros par an.

Une meilleure éditorialisation sur les antennes pour mieux valoriser les œuvres de création

France Télévisions souhaite valoriser toutes les œuvres de création, avant, pendant et après leur diffusion à l’antenne.

Le service public souhaite offrir sur ses antennes la meilleure visibilité à la création française et aux créateurs (acteurs, réalisateurs, auteurs) afin de faire découvrir au public toute la richesse des œuvres. France Télévisions va rendre plus lisibles ses rendez-vous, les thématiser, mieux répartir les genres entre les jours de diffusion, les chaines, les heures de programmation. Les œuvres seront mieux accompagnées sur la Toile et les réseaux sociaux. De véritables « sorties antenne » seront organisées, accompagnées de bonus, d’interviews, de bandes annonces comme cela est fait pour le DVD ou la VàD.

Crédit photo © Nathalie Guyon.