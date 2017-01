Un numéro inédit d'Un jour / un destin consacré à la talentueuse Barbara.

Un document inédit de Dominique Fargues, Erwan L’Éléouet et Stéphane Masseline, proposé le dimanche 22 janvier à 23h15 sur France 2 dans le cadre de la collection UN JOUR / UN DESTIN. Présenté par le journaliste Laurent Delahousse.

Son répertoire, son interprétation, le caractère sacré qu’elle donnait à ses tours de chant et à la relation à son public ont finalement tout emporté. On a retenu de Barbara le personnage de scène drapé dans des costumes sombres, la « longue dame brune » comme l’a écrit Georges Moustaki. Ce n’était pourtant là qu’une facette d’une personnalité qui en cachait d’autres.

Elle savait être drôle et généreuse, elle pouvait être attachante et exigeante, désemparée et repliée sur elle-même, rattrapée par les blessures de son passé. À l’aide d’images d’archives et de témoignages inédits, les équipes de la collection « Un jour / un destin » vous font découvrir le tourbillon d’une existence, celle d’une petite fille juive menacée par la guerre et victime d’un drame intime, celle d’une femme libre qui avait choisi la chanson pour vivre enfin, celle d’une artiste adulée qui a vécu le retrait de la scène comme un deuil.