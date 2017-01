Un partenariat européen digital entre le groupe TF1, Prosiebensat.1 et Mediaset.

Le groupe TF1 communique qu'il accélère ses développements digitaux et entre au capital de Studio71 (6,1%), 4ème MCN (Multi Channel Network*) mondial avec plus de 6 milliards de vidéos vues par mois et 1 100 chaînes (le nombre de ses abonnés par chaînes en fait le leader européen sur cet indicateur).

Studio71, dont le déploiement est international (Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne), est une filiale de ProsiebenSat.1, groupe média majeur en Allemagne.

Ce partenariat s’inscrit dans une alliance paneuropéenne, ProsiebenSat.1 réalisant simultanément un accord de même nature avec Mediaset, 1er groupe média privé en Italie.

Cette association entre 3 acteurs majeurs du paysage audiovisuel européen permet à Studio71 d’agréger une audience puissante et de qualité et, de développer des nouvelles relations avec les grandes plateformes internationales. Elle permet également à Studio71 d’être en capacité d’offrir une exposition internationale (Etats-Unis, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, France) aux talents du web et de proposer aux annonceurs des solutions de communication globales.

Cette opération est soumise au contrôle des concentrations en Allemagne et en Autriche.

Cet investissement constitue un élément clé de la stratégie du groupe TF1 dans le digital et répond à 3 ambitions majeures : devenir un acteur référent en France de la vidéo online sur l’ensemble des plateformes, en développant l’offre de contenus à destination des millennials, renforcer la position de TF1 Publicité comme partenaire clé des annonceurs pour toucher ces nouveaux publics, proposer aux talents du web une exposition unique (TV, digitale, diversification) et une monétisation internationale de leurs audiences.

Pour Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du groupe TF1 : « La prise de participation au capital de Studio71 permet au Groupe TF1 de prendre position dans l’écosystème digital mondial auprès de 2 groupes médias majeurs en Europe. En devenant opérateur de Studio71 France, le groupe TF1 accroit son leadership sur la vidéo on line multi plateformes et renforce TF1 Publicité comme 1ere content market place de France. Je suis très heureux de développer cette alliance stratégique qui permet au groupe TF1 de construire un univers complémentaire de la TV à dimension européenne.»

* Un MCN (Multi Channel Network) est un agrégateur de contenus et d’influenceurs spécialisé dans la gestion, la promotion et la monétisation de contenus vidéo et de talents du digital sur les grandes plateformes comme YouTube.