Une émission CNN Style spéciale automobile avec Kendal Jenner et Patrick Dempsey.

CNN Style consacre un épisode spécial à l’automobile avec des invités de prestige tels que Patrick Dempsey, Kendall Jenner ou encore l’expert Lamborghini Valentino Balboni.

Les équipes de l’émission sont allées à la rencontre de l’ex-acteur de "Grey’s Anatomy" : Patrick Dempsey. En plus d’être connu pour avoir incarné le rôle de Docteur Mamour, il est aussi passionné de voitures de courses. Il ouvrira les portes de son garage et révèlera sa collection personnelle de voitures de sports et vintage. Pour finir, il emmènera le présentateur Derek Blasberg parcourir Malibu au volant d’une de ses voitures de collection.

C’est ensuite sur la plage arrière de la nouvelle Chevrolet 1956 de Kendall Jenner, que Derek se rend à une vente aux enchères de voitures de collection californiennes. Les caméras de CNN Style s’intéresseront à la légendaire marque de l’Italien Ferruccio Lamborghini. C’est en découvrant les taureaux de combat qu’a émergé l’idée de la Lamborghini Miura, qui célèbre aujourd’hui ses 50 ans. Tour d’horizon en compagnie de l’essayeur attitré de la marque au taureau : Valentino Balboni.

Enfin, direction les écuries d’Aston Martin afin de découvrir comment des super-voitures deviennent de véritables stars de cinéma. Pour le savoir, entretien avec les designers Marek Reichman et Daniel Simon qui ont imaginé les voitures de James Bond ou encore de Captain America.

Diffusion sur CNN International dimanche 8 janvier à 20h30.

