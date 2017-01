Une saison 2 et une saison 3 pour la série This Is Us.

Créé par Dan Fogelman, le drama choral This Is Us met en scène la vie familiale et professionnelle de plusieurs individus qui ont pour point commun d'être nés le même jour.

Ecrite avec justesse et humour, magnifiquement interprétée, cette série nord-américaine raconte la vie de personnages terriblement attachants qui vont s'installer longtemps dans la vie et le cœur des spectateurs.

Diffusée aux États-Unis sur NBC, et en France sur Canal+, elle est interprétée par Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan, Susan Kelechi Watson et Ron Cephas Jones.

NBC a annoncé hier le renouvellement de la série : une saison 2 et, surprise, une saison 3. Soit 2 x 18 épisodes.