SHOWTIME renouvelle The Affair, qui aura donc une saison 4. Une série proposée sur Canal+.

Écrite par Hagai Levi, le créateur de En analyse, et Sarah Treem, scénariste de En analyse et de House of cards, The Affair explore la crise traversée par deux couples face à une liaison extraconjugale. Avec notamment Dominic West.

Le final de la saison 3 sera diffusé le 29 janvier outre-Atlantique.