Voici qui sont les 3 éliminés du premier épisode de Top Chef.

Le programme de compétition Top Chef a fait son retour hier, mercredi 25 janvier en première partie de soirée.

Présenté comme de coutume par Stéphane Rotenberg, avec Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Qui sont chacun à la tête d'une brigade...et doivent se battre pour ne pas perdre leurs candidats.

Pour la première fois dans l’histoire de “Top Chef”, les 3 chefs ont chacun sélectionné les candidats qui rejoignent leur brigade. Ils les épauleront et les accompagneront tout au long du concours en espérant mener un membre de leur brigade vers la victoire.

Les 3ers éliminés (un par semaine ensuite) :

MARION LEFEBVRE / 28 ANS, AIX-EN-PROVENCE CHEF À DOMICILE. Mannequin photo sollicitée par de grandes agences, Marion choisit finalement une carrière derrière les fourneaux. Elle tient sa passion pour la cuisine de son grand père. Maître Boucher, il a transmis à Marion son savoir-faire culinaire et son amour des bons produits. Après 10 années en tant que seconde de cuisine dans des restaurants étoilés, récemment passée Chef de cuisine, elle décide de lancer son propre établissement à Aix-en-Provence avec son conjoint. Du haut de son mètre 80, Marion a toujours dû se battre contre les stéréotypes et prouver que derrière son physique de mannequin, il y avait une cuisinière hors pair, minutieuse et sensible.

ALEXANDRE SPINELLI / 25 ANS, EZE-SUR-MER 1ER CHEF DE PARTIE “LA CHÈVRE D’OR”. Restaurant gastronomique. 2 étoiles Michelin. Rue du Barri, 06260 Eze Village. Il y a 3 ans à peine, Alexandre travaillait dans des restaurants de plage. Sans diplôme, il a gravi les échelons avec une rage de vaincre incroyable, et l’envie de montrer à ceux qui ne croyaient pas en lui ce dont il est capable. Fort de son expérience dans un restaurant 2 étoiles, ce grand sensible revendique une gastronomie pure et dure et souhaite à l’avenir ouvrir un restaurant dans le Var.

MICKAEL RISS / 23 ANS, ST SORLIN-EN-VALLOIRE CHEF DE CUISINE “L’AUBERGE DU MOULIN”. Cuisine semi-gastronomique. 15 place des Gauds, Le Moulin, 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire. D’un tempérament blagueur, Mickaël a une énergie à revendre et évacue son stress avec des blagues. Désormais, il veut se tester et prendre des risques pour se démarquer des autres. L’envie de devenir un grand chef est très forte chez cette tête brûlée qui n’a peur de rien, ni de personne. Sa cuisine est semi-gastronomique, simple et efficace, il porte un soin tout particulier à peaufiner ses dressages.