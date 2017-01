Yahoo France annonce la diffusion des contenus du nouveau média Explicite.

“Apporter des réponses aux questions que se posent les gens”, voici en quelques mots la ligne éditoriale d’Explicite, un nouveau média numérique résolument tourné vers le décryptage de l’information et l’analyse.

Les 54 membres de l’association Journalistes Associés ont décidé de se positionner sur les réseaux sociaux pour proposer un contenu dense et de fond. Et désormais les internautes pourront accéder directement à l’essentiel des contenus d’Explicite via Yahoo Actualités sur mobile, desktop et tablette. Ils pourront interroger les journalistes en direct et obtenir les réponses aux questions d’actualité qui les préoccupent.

Alors qu’aujourd’hui 140 caractères suffisent parfois à faire une breaking news, à l’heure de l’information en continu et des commentaires rapides, Explicite souhaite proposer des formats de reportages sous un angle différent.

Trois formats vidéo seront proposés : des live où les spécialistes d’Explicite mais aussi les reporters sur le terrain répondront aux interrogations des internautes. Des formats vidéo courts qui répondront à des questions posées à Explicite pour fournir au public des clés de lecture de l’actualité. Des reportages pour laisser place à une compréhension plus approfondie par l’image et le terrain.

“Nous sommes très fiers de diffuser les contenus d’Explicite sur nos supports. Ce partenariat avec Journalistes Associés nous a immédiatement paru évident car nous partageons des intérêts convergents et croyons en ce projet moderne et ambitieux avec cette approche éditoriale que Yahoo développe déjà depuis de nombreux mois. En effet, cette démarche s’inscrit dans une volonté de fournir à nos utilisateurs toujours plus de contenu de qualité” commente Alexandre Delpérier, directeur des programmes et contenus de Yahoo en France.