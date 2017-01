France 2 et Ego Production (Groupe AB) annoncent la sélection de la série "ZONE BLANCHE" dans la catégorie « Berlinale Special Series , au prochain festival de Berlin.

Depuis 2015, la Berlinale propose une sélection des meilleures séries internationales du moment. Au cours des dernières éditions, des séries comme DEUTSCHLAND 83, FALSE FLAG, TOP OF THE LAKE ou bien encore THE NIGHT MANAGER y ont effectué leurs avant premières mondiales.

Avec: Suliane Brahim (Laurene Weiss), Hubert Delattre (Martial Ferrandis -Nounours- ), Laurent Capelluto (Franck Siriani), Samuel Jouy (Bertrand Steiner), Camille Aguilar (Cora Weiss), Renaud Rutten (Louis Hermann), Tiphaine Daviot (Camille Laugier), Naidra Ayadi (Leila Barami), Théo Costa-Marini (Roman Barthélémy), Brigitte Sy (Sabine Hennequin)...

Villefranche est une petite ville isolée au cœur d’une forêt gigantesque, un labyrinthe vert de milliers d’hectares rendant toute télécommunication hasardeuse. Cet endroit pas tout à fait comme les autres a ses zones non cartographiées, ses crimes, ses disparitions et autres mystères à élucider et un taux d’homicide six fois supérieur à la moyenne nationale… mais à part ça tout va bien. Pour veiller sur elle, la ville peut compter sur son "shérif", le Major Laurène Weiss, une fille du pays forte en gueule et étrangement connectée à la Nature. Au fur et à mesure de ses enquêtes, elle s’enfonce toujours plus loin parmi les arbres pour percer leurs secrets, et en premier lieu celui de son propre enlèvement vingt ans plus tôt.

"ZONE BLANCHE" est une série de 8x52'mn produite par Vincent Mouluquet pour Ego Productions / Pascale Breugnot. Ecrite par Mathieu Missoffe, Florent Meyer et Antonin Martin-Hilbert. Réalisée par Thierry Poiraud et Julien Despaux.