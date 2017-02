1ère édition du Lunallena Festival en août sur le circuit du Castellet.

La 1ère édition du LUNALLENA Festival aura lieu les 4 et 5 août 2017 dans le Var est-il annoncé.

"Deux jours, deux nuits de live. Deux scènes, qui joueront de 17h au bout de la nuit. Sous la lune. Entre Provence et french riviera. Au Castellet, dans l'enceinte du mythique circuit Paul Ricard."

C'est sur la piste de l'un des plus grands circuits F1 que sera implantée la scène principale du Lunallena, est-il précisé. Dans ce virage, strié de rouge et bleu, entre la ligne droite des stands et la démoniaque chicane du Circuit Paul Ricard, elle tournera le dos à la Sainte-Baume. Sur cette scène, se produiront artistes locaux, nationaux et internationaux, reconnus ou émergents et aux sensibilités musicales variées.

La programmation sera très prochainement dévoilée.

Initiative du quotidien Nice Matin - Var Matin - Monaco Matin.