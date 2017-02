5 éditions délocalisées pour le 19/20 de France 3 : démarrage à Saint-Etienne.

Le 19/20 de France 3, journal quotidien vu par environ 3 millions de téléspectateurs, va proposer 5 éditions délocalisées à l'occasion de la Présidentielle.

Présentées par Carole Gaessler en direct sur le terrain, ces éditions spéciales prendront place entre le 16 mars et le 13 avril, dans 5 villes en régions, choisies par la rédaction pour ce qu’elles portent 5 problématiques majeures de la campagne, dans lesquelles nombre de Français pourront se retrouver. A travers les plateaux in situ, deux reportages principaux et deux pastilles, les enjeux seront ainsi posés. Carole Gaessler donnera également la parole à deux invités impliqués dans la thématique et parfois porteurs de solutions.

Coup d’envoi du "19/20 en campagne" le 16 mars à Saint Etienne. Pour la thématique Réindustrialiser la France ?

Préfecture de la Loire en région Auvergne - Rhône - Alpes, Saint-Etienne a été durement touchée par les fermetures d'entreprises, le chômage, la crise financière. Comment cette ville, fleuron de l'industrie des années 1970, peut-elle revitaliser son tissu économique et régler les problèmes liés à son déclin démographique (paupérisation du centre-ville, etc…) ? Le "19/20" montrera les initiatives positives dans ce domaine. Avec Carole Gaessler en direct de lieux emblématiques de l'agglomération stéphanoise "le 19/20 en campagne" dressera le portrait d'une ville meurtrie mais en pleine mutation et tournée vers l'avenir.

Le reste de l’actualité sera présenté par Stéphane Lippert, depuis le studio parisien.