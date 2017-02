Avis aux amateurs de séries US : selon Variety, ABC renouvelle ‘Grey’s Anatomy,’ ‘Scandal’ et ‘How To Get Away With Murder’. Respectivement diffusées en France sur TF1, Canal+/M6 et M6.

Ce sera, durant la saison 2017/2018, la quatorzième saison du drama médical ! La 7ème pour Scandal et la 4ème pour Murder.

