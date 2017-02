Affaire Adama Traoré : un appel dans Libé d'artistes contre l'impunité des violences policières.

"Nous, artistes, sportifs-tives, comédien-nes, écrivain-es […] considérons que la mort d’Adama Traoré n’engage pas seulement ses proches mais l’ensemble de notre pays, de notre société.Cet été, à Beaumont-sur-Oise, un jeune Français est mort entre les mains des forces de l’ordre, le jour de ses 24 ans. Et, depuis six mois, ce qui aurait pu n’être qu’une énième «bavure» meurtrière illustre jour après jour l’impunité de certains gendarmes et policiers en France, telle qu’elle est depuis longtemps dénoncée par les organisations des quartiers populaires et les comités de soutien aux victimes, et par Amnesty International depuis 2009".

Ainsi commence l'appel d'artistes contre l'impunité des violences policières, publié ce mercredi dans le quotidien Libération.

Parmi les signataires :

Jeanne Added

Akhenaton

Arthur H

Black M

Rachida Brakni

Eric Cantona

Jil Caplan

Christine & The Queens

Vincent Delerm

Disiz

Nicolas Duvauchelle

Grand Corps Malade

Gringe

Hocus Pocus

IAM

Imany

Mathieu Kassovitz

Kavinsky

La Rumeur

LEJ

Gilles Lellouche

Lilly Wood and the Prick

Edouard Louis

Mademoiselle K

Yannick Noah

Ramzy Bedia

Archie Shepp

Omar Sy

Zebda