Alma représente la France au concours Eurovision avec Requiem (vidéo).

La chanteuse Alma est le choix de France Télévisions pour représenter notre pays lors du prochain Concours Eurovision de la Chanson en mai prochain. Le titre est Requiem.

Lourde tache de succéder au tubesque single d'Amir ! Mais cette chanson - qui fait penser à Stromaé et Indila - a un réel potentiel.

Auteur / Compositeur : Nazim Khaled.

Alma : « Je suis très honorée d’avoir été choisie pour représenter la France à l’Eurovision. Et j’espère pouvoir compter sur le soutien du public afin de porter haut les couleurs de la France avec la chanson ‘Requiem’ »

France 2 diffusera la grande finale le samedi 13 mai, en direct de Kiev. Marianne James et Stéphane Bern commenteront cette soirée pour la 3ème année consécutive. France 4 diffusera quant à elle les deux demi-finales du concours, le mardi 9 et le jeudi 11 mai, à partir de 21 heures. Comme l’an dernier, Marianne James et Jarry assureront les commentaires de ces deux soirées en direct. Alma, qualifiée directement pour la finale (la France faisant partie du « Big Five » de l’Eurovision), proposera son titre au public européen lors de la demi-finale du jeudi.