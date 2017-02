ARTE consacre sa soirée à l'actrice française Leslie Caron.

Ce dimanche 12 février, belle initiative d'ARTE qui consacre sa soirée à l’actrice et danseuse Leslie Caron (85 ans actuellement), qui a incarné le charme parisien à Hollywood.

Diffusion de Gigi de Vincente Minnelli suivi d’un portrait documentaire inédit de l’une des dernières légendes vivantes de l’âge d’or hollywoodien.

20h45, Gigi. Comédie musicale de Vincente Minnelli d’après la nouvelle éponyme de Colette (États-Unis, 1958). Avec Leslie Caron, Maurice Chevalier et Louis Jourdan. Les aventures de Gigi, jeune demi-mondaine, dans le Paris de la Belle Époque. Une fastueuse comédie musicale qui a remporté deux Oscars et trois Golden Globes en 1959.

22h35, Leslie Caron, française à Hollywood, américaine à Paris. Documentaire de Larry Weinstein. Leslie Caron est repérée sur scène par Gene Kelly, qui lui propose de tourner dans ce qui sera l’un de ses films les plus célèbres : Un Américain à Paris. Sans connaître un mot d’anglais, elle s’envole à seulement 17 ans pour Los Angeles, et signe un contrat de sept ans avec la Metro Goldwyn Mayer. De Fred Astaire (Papa longues jambes) à Vincente Minnelli (Gigi), le succès immédiat lui ouvre le tourbillon de la gloire, puis des désillusions. Extraits de films cultes, archives rares et retour sur des lieux de tournage mythiques, ce portrait émouvant évoque aussi bien le glamour d’Hollywood que sa part d’ombre et fait revivre les grandes heures du cinéma américain.