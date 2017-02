Le documentaire Je ne suis pas votre nègre, de Raoul Peck, coproduit par ARTE France, et actuellement en lice dans la course aux Oscars, a été distingué par de nombreux prix.

Sorti en salles en février 2017 aux États-Unis, ce film rencontre un réel succès. JoeyStarr est la voix de James Balwin dans la version française qui sera diffusée mardi 2 mai sur ARTE, en première partie de soirée.

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck (L’homme sur les quais, Lumumba) propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies. Une réflexion intime sur la société américaine. Les mots de James Baldwin sont lus par Samuel L. Jackson dans la version américaine et par JoeyStarr dans la version française.