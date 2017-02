Audiences du 21 février : Michèle Bernier plus forte que Captain America et Harry Potter.

Audiences du mardi 21 février 2017 en première partie de soirée.

L'ultime volet de la saga Harry Potter était rediffusé sur TF1. La semaine dernière, la première partie des Reliques de la mort n'avait pas intéressé grand monde : 3.1 millions de téléspectateurs. Hier, ils étaient 3.3 millions.

Rediffusion également sur France 2 : le film d'action américain Captain America : First Avenger était proposé. Ce long-métrage avec Chris Evans, Hayley Atwell, Tommy Lee Jones et a été vu par seulement 2.4 millions de personnes.

Épisodes 3 et 4 de la saison 2 de La stagiaire sur France 3. Le mardi précédent, le démarrage avait été satisfaisant mais inférieur à la moyenne de la saison 1 : 3.6 millions d'amateurs. Hier, pour suivre les deux enquêtes de Michèle Bernier & Antoine Hamel, on comptait autour de 4.3 millions de téléspectateurs. Nouveau et énième succès pour une fiction maison de la chaîne publique.

Finale de Chasseurs d'appart, le choc des champions sur M6. Un divertissement présenté par Stéphane Plaza et qui a attiré 2.9 millions de personnes. Nette hausse sur une semaine.

