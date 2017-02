Audiences du 22 février : le final de Fais pas ci fais pas ça devancé par Grey's Anatomy.

Mercredi 22 février 2017 en première partie de soirée.

Les épisodes 13 et 14 de la saison 12 inédite de Grey's Anatomy étaient diffusés sur TF1. La semaine dernière, la série US avait réuni en moyenne 4 millions de téléspectateurs, suffisant pour être leader. Hier, la Une arrive de nouveau en tête. on comptabilise en moyenne 4.4 millions d'amateurs.

France 2 proposait les deux épisodes finaux de la comédie Fais pas ci fais pas ça. Pour suivre les aventures en Inde des Bouley et Lepic, il y avait en moyenne 3.7 millions de téléspectateurs la semaine dernière. Hier ils étaient 3.8 millions. A peine plus de 15% de part d'audience.

Remontée de la Loire sur France 3, lors d'un numéro du magazine Des racines et des ailes. Ce programme a attiré 2.5 millions de téléspectateurs.

Cinquième numéro de la saison de Top Chef saison 8. Un épisode suivi par 2.7 millions d'amateurs. Ils étaient 2.6 millions il y a 8 et 15 jours.

