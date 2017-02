Audiences du 8 février : Fais pas ci fais pas ça leader, Grey's anatomy recule.

Mercredi 8 février 2017 en première partie de soirée.

France 2 est sans surprise leader avec le début de la diffusion de l'ultime saison de la comédie Fais pas ci fais pas ça. Deux inédits à la suite étaient programmés. Pour suivre la panne d'inspiration de Fabienne Lepic ou les angoisses de Renaud Lepic sur son colon, il y avait en moyenne 4.1 millions de téléspectateurs. Honorable mais sans éclat.

Les épisodes 9 et 10 de la saison 12 inédite de Grey's Anatomy étaient diffusés sur TF1. La semaine dernière, la série US avait réuni en moyenne 4.3 millions de téléspectateurs mais avait cartonné sur la cible féminine. Ici, on compte 4 millions de fidèles en moyenne pour les deux épisodes.

Troisième numéro de la saison de Top Chef saison 8. Un épisode très long suivi par 2.6 millions d'amateurs. Ils étaient 3.35 millions il y a 15 jours (avec une concurrence très favorable) et 2.8 millions mercredi dernier.

En route pour le Grand Nord canadien sur France 3, lors d'un numéro du magazine Faut pas rêver. Ce programme a attiré 2 millions de téléspectateurs.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.