Auditions de The Voice : un talent reprend Another Brick In The Wall (vidéo).

Après The power of love du groupe Frankie Goes To Hollywood, place dans l'extrait ci-dessous à une autre reprise lors des auditions de The Voice : le classique Another brick in the wall des mythiques Pink Floyd.

La saison débute sur TF1 ce samedi soir, avec les coachs Mika, M. Pokora, Zazie et Florent Pagny.

Mika : "J’ai vécu beaucoup de moments très forts durant les auditions à l’aveugle. J’ai été davantage guidé par mes émotions. Certains talents sont des antidotes à l’atmosphère morose actuelle. Ils sont frais et, comme on dit en anglais, ils portent leur «cœur sur leurs manches». Ces voix montrent qu’il existe une prochaine génération très talentueuse. Je pense que la saison 6 représente bien les intentions de la production. Il ne s’agit pas de copier les autres pays mais de faire une émission originale et décalée. C’est un programme parfaitement réalisé et très français ! Ça me fait même penser à une bande-dessinée gauloise avec plein de personnages hauts en couleur !"