Bande-annonce de la comédie Venise sous la neige, avec Juliette Arnaud.

Bande-annonce de la comédie Venise sous la neige. Un film d'Elliott Covrigaru.

En salles le 17 mai prochain.

Avec Olivier Sitruk, Juliette Arnaud, Arthur Jugnot, Elodie Fontan, Andrée Damant, Michaël Grégorio.

Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce que doit interpréter Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le point de se marier, qui invite le couple à passer un weekend à la campagne. Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne prononce pas un mot devant les futurs époux pour lesquels elle n’éprouve aucune sympathie. Son mutisme persuade ses hôtes un peu naïfs qu’elle est en réalité étrangère. Trop contente d’embarrasser Christophe, Patricia décide de jouer le jeu et s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. Le couple y croit dur comme fer, ce qui donne au quiproquo des proportions de plus en plus délirantes.